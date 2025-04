Massacré par Besnik Hasi, Lion Lauberbach réagit enfin à coeur ouvert

Besnik Hasi a été à l'auteur de quelques explosions de colère lors de son passage au KV Malines cette saison. Il a été particulièrement dur envers Lion Lauberbach.

Le KV Malines avait laissé filer une avance de 3-1 début février contre Gand. Après coup, Hasi a critiqué le fait que Lion Lauberbach ne soit pas tombé quand Torunarigha, déjà averti, n'a pas pu le suivre et a essayé de commettre une faute. Lauberbach a préféré dépasser le défenseur et a tenté de marquer. En vain. Hasi a exprimé sa frustration dans la presse. "S'il ne peut pas marquer à l'entraînement, comment pourrait-il marquer en match maintenant?"

Hasi s'est ensuite excusé pour ces déclarations. On avait demandé au coach à l'époque quelle avait été la réaction de Lauberbach. "Lion est imperturbable. On ne sait pas ce qu'il pense ou ressent, mais il était quand même touché", a-t-il dit alors. Pendant tout ce temps, Lauberbach est resté silencieux. Maintenant que l'Allemand est revenu sur le devant de la scène avec deux buts contre Dender, c'était le moment idéal pour en reparler.

Lauberbach voulait se prouver quelque chose

"Au cours des premières semaines après qu'il ait dit cela, ce n'était pas facile", avoue l'attaquant qui entame sa deuxième saison au KV Malines. "J'essayais bien sûr de marquer à l'entraînement et de me prouver encore plus. Je sais bien que je marquais effectivement à l'entraînement, c'était peut-être une déclaration dans l'émotion du match."

C'était en effet certainement le cas, mais ce sont quand même des paroles dures qui auraient dû rester en interne. "Je ne me souviens pas exactement comment j'ai appris cela. Je crois qu'un des amis de ma petite amie m'avait envoyé que Besnik l'avait dit. Ce n'était pas agréable, mais il faut savoir y faire face", conclut Lauberbach. "Et maintenant, j'ai prouvé que je peux encore marquer", souligne-t-il après son doublé face à Dender.