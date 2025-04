Anderlecht va devoir se chercher un nouveau "vétéran" pour encadrer ses jeunes

Passé par l'Antwerp, le Beerschot, OHL ou encore cette saison par les U23 d'Anderlecht, le milieu de terrain Joren Dom met un terme à sa carrière professionnelle.

À 35 ans, Joren Dom se retire du football professionnel. Après avoir connu une belle carrière dans différents clubs de Belgique, le médian décide de raccrocher les crampons. Du moins de stopper sa carrière professionnelle, car il ne mentionne pas une éventuelle suite ou non dans le football amateur.

Passé par les deux clubs rivaux d'Anvers, à savoir l'Antwerp et le Beerschot, Joren Dom est malgré tout resté apprécié des deux publics. Après deux saisons à OHL, il a finalement atterri chez les Futures, l'équipe U23 d'Anderlecht. Replacé en défense centrale, il a hérité du brassard de capitaine et a pu amener son expérience à cette jeune équipe.

Actuellement à 13 matchs et un but cette saison, la reception de Beveren le 18 avril sera dans tous les cas le dernier match de sa carrière professionnelle. Il a d'ailleurs délivré un message sur ses réseaux sociaux.

"Mon histoire de joueur professionnelle s'arrête la semaine prochaine. Merci pour cette aventure incroyable. Du premier coup d'envoi au dernier coup de sifflet. All in, All out. Aucun regrets. Joren." Suivi de photos retrassant sa carrière.

On ne reverra donc plus Joren Dom sur les pelouses de la Jupiler Pro League ou de la Challenger Pro League mais peut-être sur les terrains des divisions amateures, qui sait.