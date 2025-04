Prêté par Anderlecht, il ne reviendra pas au Lotto Park... alors qu'il pourrait amener beaucoup au style de Besnik Hasi

C'est désormais officiel : Louis Patris est un joueur de Saint-Trond, à titre définitif. Une décision qui peut étonner vu la situation des deux clubs.

Le STVV avait loué Louis Patris jusqu'à la fin de la saison en provenance du RSC Anderlecht. Au Stayen, le latéral de 23 ans est devenu un élément clef et retrouvé le plaisir de jouer ; il avait lui-même exprimé son souhait de rester plus longtemps à Saint-Trond.

Le club était également favorable à une prolongation du séjour de Patris. Les Canaris disposaient d'une option d'achat de 2,5 millions d'euros pour le conserver dans le Limbourg, une somme qui paraissait trop élevée.

Louis Patris maakt definitieve overstap naar STVV ➡️ https://t.co/f7hX6CNwHu pic.twitter.com/mPWK5clxW6 — STVV (@stvv) 8 avril 2025

Il y a environ un mois et demi, on parlait déjà d'un retour à Anderlecht, où il était sous contrat jusqu'en juin 2028. Après tout, un nouvel entraîneur est en poste, et Besnik Hasi apprécie les latéraux (ou les centraux capables d'amener devant) du profil de Patris.

"Louis Patris est transféré définitivement du RSC Anderlecht au STVV. L'arrière latéral droit défend les couleurs des Canaris en prêt depuis le début de la saison", annonce le club trudonnaire.

"Ce contrat de prêt est maintenant converti en un contrat à long terme de manière permanente. Patris, 23 ans, a joué 29 matchs pour le STVV cette saison. Au cours de ses 2 024 minutes de jeu, il a délivré 5 passes décisives", lit-on sur le site web du club.