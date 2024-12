Domenico Tedesco...et son avenir : les confessions de Vincent Mannaert

Vincent Mannaert a commencé début décembre en tant que directeur sportif à la fédération de football. Il y a beaucoup de travail à faire.

Faire des Diables Rouges une équipe victorieuse, la position du sélectionneur Domenico Tedesco et l'affaire Thibaut Courtois. Beaucoup de travail pour Vincent Mannaert à la fédération de football.

L'objectif est d'emprunter un nouveau chemin. "Je veux aller vers une organisation et une philosophie sur laquelle tout le monde pourra également s'appuyer à l'avenir même sans moi", déclare Mannaert.

Il vient de commencer, mais pense déjà au moment où il devra s'arrêter à nouveau. Pour l'instant, Mannaert a un contrat jusqu'à la Coupe du monde 2026. "Comme c'est le cas actuellement au Club de Bruges, avec tout le crédit et les éloges pour les personnes qui m'y ont succédé. Je veux installer ici une vision à long terme."

Les dossiers s'empilent, mais Mannaert doit établir des priorités. "J'ai eu de nombreuses conversations et je me concentre maintenant, entre autres, sur le dossier des entraîneurs. Je veux l'examiner et voir si nous pouvons aborder l'avenir avec confiance avec les personnes actuelles."

Mannaert n'est pas le responsable final, il doit lui aussi rendre des comptes. "J'ai dû rendre des comptes au Club aussi. Je trouve cela positif. D'autres ont aussi des points de vue intéressants. Nous devons commencer un nouveau chapitre avec les Diables Rouges."