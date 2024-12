Felice Mazzu veut ramener un de ses anciens Unionistes au Stayen !

Felice Mazzù n'a pas pris autant de points qu'espéré avec Saint-Trond dans cette première moitié de saison. Il voudra donc renforcer le noyau des Canaris cet hiver.

C'est le constat habituel ces dernières semaines : Saint-Trond joue assez bien au football, mais ne prend pas suffisamment de points. Felice Mazzù le regrette match après match, mais c'est un fait : actuellement, les Canaris luttent pour leur maintien et figurent dans la zone rouge.

Des renforts pourraient donc débarquer cet hiver, et Mazzù aurait un nom bien connu sur sa liste. Un joueur qu'il a dirigé à l'Union Saint-Gilloise : selon le Belang van Limburg, Siebe Van der Heyden (26 ans) serait désormais sur le radar de STVV.

Van der Heyden évolue actuellement à Mallorque, où il a signé en juillet 2023, mais les choses ne se passent pas du tout comme prévu pour l'ancien chouchou du Parc Duden. Cette saison, il a dû attendre... ce mois de décembre pour faire ses grands débuts, disputant 90 minutes contre le Celta Vigo, avant de retrouver le banc une semaine plus tard.

Autant dire qu'après 13 matchs en un an et demi, Siebe Van der Heyden pourrait bien chercher une porte de sortie cet hiver. Mais l'ancien unioniste est encore sous contrat jusqu'en 2028 et évalué à 2 millions d'euros ; il risque donc d'être un peu trop cher pour Saint-Trond. Un prêt serait plus plausible.

Van der Heyden a disputé 117 matchs avec l'Union Saint-Gilloise à l'époque, devenant même Diable Rouge en 2022. à la faveur des performances impressionnantes du club bruxellois.