Yves Vanderhaeghe, la vieille marmite : "C'est un beau cadeau de Noël"

Yves Vanderhaeghe a été présenté mercredi, pour la troisième fois de sa carrière, en tant qu'entraîneur principal du KV Courtrai. Il voit cela comme un "cadeau de Noël bienvenu", mais selon ses propres mots, il s'y attendait.

Le KV Courtrai n'est pas resté longtemps sans entraîneur. Freyr Alexandersson a été renvoyé mardi soir et le lendemain matin, le club a déjà annoncé l'arrivée d'une vieille connaissance, à savoir Yves Vanderhaeghe.

Il a immédiatement dirigé son premier entraînement, puis a rencontré la presse. Le Nieuwsblad a relayé cette "première" prise de parole pour l'entraîneur de 54 ans en tant que coach des Kerels, où il revient en quelque sorte au bercail.

"J'ai toujours été bien ici et je suis reconnaissant envers le club de me permettre de revenir pour la troisième fois", a débuté Vanderhaeghe. "Courtrai m'a donné la chance de progresser en tant qu'assistant (de 2008 à 2014, nda) avant de devenir entraîneur principal et j'ai vécu beaucoup de choses ici". Vanderhaeghe a atteint le top 6 avec le KVK, ainsi qu'une demi-finale de Coupe lors de son second passage.

"Quand la question s'est posée, j'ai immédiatement dit oui. C'est aussi une bonne opportunité pour moi de me remettre en avant. J'ai réalisé de belles choses par le passé, mais j'avais peur d'être tombé dans l'oubli de nos jours. C'est pourquoi cette opportunité arrive au bon moment. C'est un cadeau de Noël bienvenu" , sourit Yves Vanderhaeghe.

Selon ses propres dires, l'intéressé s'y attendait tout de même un peu. "Oui. Comme je l'ai dit, j'ai accompli un travail remarquable en tant qu'entraîneur principal ici. Lors de mes quatre premières années en tant T1, j'ai atteint les Play-Off 1. Je ne dis pas que c'est encore pertinent aujourd'hui, mais cela montre que je peux diriger un groupe et élaborer un plan de match. Je suis heureux de ne pas être oublié ici en Belgique", conclut-il.