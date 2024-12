Pep Guardiola veut chiper un joueur du Bayern de Vincent Kompany pour régler les problèmes de Manchester City !

Les deux hommes se connaissent bien, et ils vont probablement discuter au sujet de Joshua Kimmich, cet hiver. Les Skyblues voudraient recruter le médian allemand pour palier aux nombreuses absences, notamment celle de Rodri.

Rien ne va plus pour Manchester City, cinquième de la Premier League et battu lors de huit de ses onze dernières rencontres. Le week-end dernier encore, les Cityzens ont vu Manchester United inscrire deux buts dans les dernières minutes, lors du derby, et les plonger encore un petit peu plus dans la crise.

Le problème semble mental. Le quadruple champion d'Angleterre en titre a concédé deux buts dans les dernières minutes contre Brighton et avait vu Feyenoord remonter un déficit de trois buts en vingt minutes à l'Etihad Stadium avant cette nouvelle contre-performance face à United.

A chaque interview, lors de chaque conférence de presse, Pep Guardiola semble, lui aussi, au bout du rouleau. L'entraîneur espagnol cherche désespérément une solution pour changer les choses, mais rien n'y fait. Son équipe n'est plus la même et les nombreuses blessures font de plus en plus mal.

Joshua Kimmich pour régler les problèmes de Manchester City ?

Si certains, comme Kevin De Bruyne, sont de retour, ce n'est pas encore le cas du Ballon d'Or Rodri, initialement annoncé absent jusqu'en fin de saison. Dans la presse anglaise, il a cependant été annoncé que le médian défensif espagnol pourrait revenir beaucoup plus vite que prévu, ce qui inquiète les fans de Manchester City, pensant que le club tente de précipiter le retour de sa sentinelle, au risque qu'une nouvelle blessure survienne.

Pep Guardiola a donc bien compris que même si Rodri revenait avant le terme de la saison, il ne pourrait pas utiliser le nouveau meilleur joueur du Monde comme il l'entend. C'est donc sur le marché des transferts que l'entraîneur à succès chercherait une solution.

Une solution qu'il pourrait trouver dans le noyau d'un entraîneur qu'il connaît plus que bien : celui du Bayern Munich de Vincent Kompany. En effet, plusieurs médias allemands, comme le Bild, révèlent que Guardiola aurait demandé à ses dirigeants de se pencher sur la situation d'un joueur qui refuse, depuis six mois, de prolonger son contrat en Bavière. Il est donc fort probable que Pep Guardiola et Vincent Kompany se retrouvent, cet hiver. Autour d'une table de négociations, cette fois.