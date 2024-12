🎥 Deux buts en 90 secondes et un assist magnifique d'Openda : le duel au sommet entre le Bayern de Kompany et Leipzig à sens unique !

Pour sa dernière rencontre à domicile de l'année, le Bayern Munich s'est imposé face à Leipzig, ce vendredi soir, malgré la passe décisive de Loïs Openda.

Battu sur la pelouse de Mayence la semaine dernière, la Bayern Munich devait se ressaisir face au RB Leipzig, ce vendredi soir, pour sa dernière rencontre de l'année civile.

Et entre les troupes de Vincent Kompany et l'équipe de Loïs Openda, il ne fallait certainement pas rater le coup d'envoi. En effet, après un tout petit peu plus de 90 secondes, le score était déjà de 1-1.

C'est Jamal Musiala, pour les Bavarois, qui a ouvert le score dès la première minute, avant, dans la foulée, l'égalisation de Leipzig et Benjamin Sesko, sur un superbe assist de Loïs Openda, auteur d'une magnifique feinte de corps à la base de l'action.

Le magnifique travail de Loïs Openda 😍pic.twitter.com/Q0rLiVZgH0 — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) December 20, 2024

Sur le long terme, le club Red Bull n'a toutefois pas tenu la route. Le Bayern a accéléré et a fait le break avant la pause, via l'ancien de Leipzig Konrad Laimer (2-1, 25e), et Joshua Kimmich, pisté par Pep Guardiola et Manchester City (3-1, 36e).

En gestion durant la seconde période, le Bayern a néanmoins planté le quatrième à un quart d'heure du terme, via Leroy Sané, anéantissant ainsi les derniers espoirs de Leipzig (4-1, 75e). Le cinquième, venu d'Alphonso Davies, sur un service du même Kimmich, est arrivé quelques instants plus tard (5-1, 78e).

Le Bayern compte virtuellement sept longueurs d'avance sur Leverkusen en tête de la Bundesliga, tandis que Leipzig occupe la quatrième place, à égalité avec Francfort et à deux points du champion en titre.