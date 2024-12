Franjo Ivanovic, le buteur de l'Union, a refusé de signer chez un cador européen : "Je ne voulais pas passer ce palier"

Franjo Ivanovic s'est récemment montré très efficace devant les buts. Le jeune Croate semble bien s'adapter en Pro League.

L’été dernier, l’Union a de nouveau beaucoup recruté sur le marché des transferts. Le club bruxellois a alors décidé de signer Franjo Ivanovic, jeune attaquant croate, en provenance de Rijeka.

Après une période d’adaptation, il semble avoir trouvé son rythme et a récemment marqué 5 buts en l’espace de 2 rencontres.

“Le football belge est plus technique, la qualité est plus élevée qu'en Croatie”, explique-t-il dans les colonnes du Nieuwsblad. “Ici, c'est plus facile parce que j'ai de meilleurs coéquipiers autour de moi.”

Il compte bien rencontrer le succès avec l’Union, et battre le Club de Bruges ce week-end : “Nous pouvons faire face à n'importe qui”, a-t-il affirmé. “Nous sommes dans une bonne dynamique et nous voulons nous imposer face à la plus grande équipe de Belgique.”

Ivanovic a commencé sa carrière en Allemagne. Malgré l’intérêt précoce…du Bayern de Munich, il a décidé de signer à Augsburg. “Je pouvais aller à Salzbourg, au Bayern Munich, au Dinamo Zagreb, à l'Ajax et à Augsbourg. Bien sûr, j'ai été flatté par l'intérêt du Bayern et de l'Ajax, mais je ne voulais pas faire ces deux pas en avant”, explique-t-il.