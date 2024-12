🎥 Nielsen contre son camp, Nisson frustre ses anciennes couleurs : l'Union gaspille deux buts d'avance contre le Club de Bruges

Après la rivalité pour le titre des trois dernières saisons, l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges se retrouvaient au Stade Marien pour le troisième épisode de l'exercice en cours, après la victoire saint-gilloise en Supercoupe et le partage 1-1 au Jan Breydelstadion.

Le début de match était équilibré : chaque équipe a eu ses temps forts, Simon Mignolet a signé l'arrêt de la journée en repoussant un ballon que Franjo Ivanovic voyait déjà au fond.

Mais l'attaquant croate a ensuite sorti le grand jeu dans le temps additionnel pour battre l'ancien Diable Rouge. Servi dans la foulée par Soufiane Boufal au milieu de terrain, il a accéléré plein axe pour laisser tout Bruges sur place avant de placer hors de portée de Mignolet (1-0, mi-temps).

FRANJO IVANOVIĆ đŸ‡­đŸ‡·đŸ‡ŠđŸ‡č(2003) WITH A GOLAZO FOR THE OPENER!!!

