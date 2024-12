"C'est difficile à avaler" : comment l'Union est passée à deux doigts de briser la série de 16 matchs sans défaite du Club

L'Union Saint-Gilloise est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel contre le Club de Bruges. Mais Sébastien Pocognoli est resté lucide en conférence de presse.

"Il y a beaucoup d'émotions", commence Sébastien Pocognoli. "Nous avons joué une très bonne première mi-temps, au cours de laquelle les deux équipes étaient tactiquement très bien en place. Le Club a fait monter Mechele jusqu'au milieu pour créer une supériorité, et nous avons eu du mal à y faire face à certains moments"

Bien que l'Union ait de nouveau eu des occasions en seconde période, Poco est resté réaliste quant au résultat. "Bien sûr, nous sommes déçus de ce point, mais Bruges a joué un jeu très dynamique. Leur premier but est tombé trop tôt après notre deuxième, alors que nous étions encore dans l'euphorie. C'est une leçon pour nous".

Un partage mérité

L'entraîneur a également souligné le rôle du gardien du Club, Simon Mignolet, dans ce résultat. "Nous aurions pu marquer en deuxième mi-temps, mais Simon nous a empêchés de le faire grâce à des arrêts décisifs. Au final, c'est un match nul mérité, même s'il est difficile à avaler".

A propos des attaquants de l'Union, Pocognoli est resté patient et positif. "C'est une question de temps et de confiance en leurs qualités. Nous avons perdu certains de nos meilleurs joueurs de l'année dernière, et le déclic ne se fait pas tout de suite. Mais je crois qu'ils trouveront leurs marques". Les progrès sont déjà visibles : des joueurs comme Promise David ou Franjo Ivanovic ont posé des soucis à la défense brugeoise.

L'Union reste dans le top 6, mais l'entraîneur saint-gillois estime qu'il y a encore du travail à faire pour battre les meilleures équipes. "C'est dans les petits détails que ça réside, et nous continuons à travailler là-dessus. Mais nous avons déjà montré dans de nombreux matches de haut niveau que nous pouvions rivaliser".