Norman Bassette ne perd pas de temps pour ouvrir le score en Angleterre

Récemment convoqué pour la première fois avec la Belgique, à la surprise générale, Norman Bassette inscrit son 2e but de la saison en Angleterre.

Ce dimanche, le Coventry City de Norman Bassette affrontait Portsmouth dans le cadre de la 22e journée d'EFL Championship. Malgré une ouverture du score prématurée du Diable Rouge, ce sont les hommes de John Mousinho qui se sont finalement imposés sur le score de 4-1.Suite à un centre parfait d'Ephron Mason-Clark depuis le côté gauche, Norman Bassette, bien positionné au second poteau, surgit pour convertir l'occasion. De quoi parfaitement lancer la rencontre des Sky Blues. La suite de la rencontre sera cependant à oublier pour le buteur belge et les siens.Ce but est le 2e de la saison de Norman Bassette après 15 rencontres disputées. Le jeune talent de 20 ans a également délivré une passe décisive en EFL Cup.Malgré son petit nombre de réalisations, Brighton et Newcastle s'intéresseraient à Bassette selon Football League World. Reste à savoir si les deux clubs anglais tenteront de l'attirer cet hiver ou l'été prochain.En ce qui concerne le classement du championnat, Coventry City est 17e, à 4 points de Portsmouth, 20e, qui a joué deux matchs de moins. Le prochain rendez-vous de l'équipe de l'avant-centre belge sera le lendemain de Noël contre Plymouth. Le coup d'envoi sera donné à 16h00.