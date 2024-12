Scandale en Angleterre : Old Trafford est rempli... de souris ! La Premier League donne une note d'hygiène indigne au stade de Manchester United

Old Trafford est rempli de souris ! La note d'hygiène du stade de Manchester United est redescendue à 2/5, alors qu'une solution doit être trouvée dans les plus brefs délais.

Bien mal en point sur le terrain, avec une maigre 13e place en Premier League au moment de passer les fêtes, Manchester United est également aux prises avec des problèmes qui concernent son stade, selon un rapport consternant du Daily Mail.

En effet, lors d'une récente visite d'un inspecteur chargé du respect de l'hygiène dans les stades de Premier League, des excréments de souris auraient été retrouvés à divers endroits, notamment près de plusieurs stands de nourriture.

Le média anglais affirme même qu'une invasion de souris toucherait Old Trafford, à tel point que l'inspecteur aurait redescendu la note globale de l'hygiène du "Théâtre des Rêves" à 2/5. Indigne de la stature du club. La zone géographique est citée comme cause, puisque le stade est situé entre une voie ferrée et un canal.

Quoi qu'il en soit, une amélioration rapide a été demandée par la Premier League, et Manchester United ne prend pas le problème à la légère. Des partenaires visant à contrôler la propagation des souris seraient sur le coup afin de trouver une solution dans les plus brefs délais.

En 2015, le club avait déjà eu des problèmes d'invasion de souris dans les tribunes nord et sud du stade. Les températures froides poussant les rongeurs à se mettre à l'abri et les détritus étant nombreux après les matchs, les souris de la ville de Manchester y trouvent leur compte. Un phénomène qui ne peut, cependant, évidemment pas durer.