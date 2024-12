Eden Hazard se livre sur le plus beau moment de sa carrière : "C'était fou"

Eden Hazard a marqué de nombreux moments mémorables au cours de sa carrière, mais lorsqu'il évoque le plus beau, c'est avec les Diables Rouges qu'il le situe.

Malgré une fin de carrière qui n'a pas été à la hauteur de ses espérances, l’ancien capitaine de l’équipe nationale belge peut se remémorer un parcours impressionnant.

Sa période la plus marquante reste celle passée à Chelsea, où il a brillé avant son transfert au Real Madrid. Malheureusement, son aventure en Espagne a été plus compliquée, avec seulement 76 matchs joués et 7 buts inscrits.

Pourtant, le moment qu’il chérit le plus reste lié à la sélection nationale. "La Coupe du monde 2018, c’est probablement le plus beau moment de ma carrière, en tant que Belge et capitaine", a-t-il confié à DAZN.

"Finir troisième d’un Mondial, pour un petit pays comme la Belgique, c’était fou. Si je dois retenir une chose, c’est cette Coupe du monde. C’est avec ton pays, tu es capitaine et en pleine forme. Voilà", a-t-il conclu.

Lors de cette Coupe du monde, la Belgique avait été éliminée en demi-finale par la France (1-0), sur un but de Samuel Umtiti, un souvenir encore douloureux pour de nombreux supporters.