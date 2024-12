"Il peut un jour remporter le Ballon d'Or" : quand Antonio Cassano s'enflamme pour un Diable Rouge

Charles De Ketelaere est en train de mettre la Serie A à ses pieds. Comme beaucoup en Italie, Antonio Cassano est fan.

Dans la Botte, Antonio Cassano est désormais connu pour ses prises de positions très tranchées. L'ancien joueur de l'Inter a été invité par Vivo El Futbol à s'exprimer sur le phénomène Charles De Ketelaere.

Le Diable Rouge reste sur des derniers mois à très haut niveau avec l'Atalanta. Avec 20 buts et 16 assists en 2024, il n'est devancé que par Mohamed Salah et Cole Palmer dans la liste des joueurs les plus décisifs de l'année.

Cassano va plus loin que ces chiffres : "De Ketelaere est l'un des meilleurs joueurs de Serie A et l'un des meilleurs au monde. Félicitations à lui, à l'Atalanta et à son brillant entraîneur Gasperini".

Parmi les plus grands ?

"Je pense qu'il est destiné à rejoindre une équipe de haut niveau dans les années à venir et qu'il pourrait un jour remporter le Ballon d'Or, ou du moins faire partie des prétendants" s'enflamme-t-il.

Antonio Cassano assume ses propos : "Le seul joueur que je peux mettre au-dessus pour le moment est Mo Salah, qui a 32 ans. Peut-être que seul Lamine Yamal de Barcelone est également au-dessus de lui, mais si le Barça le vendait, qui signeraient-ils ? De Ketelaere. Pour moi, il est l’un des meilleurs au monde". De quoi poser encore un peu plus la question de son temps de jeu avec les Diables Rouges (deux titularisations en 2024, deux minutes disputées à l'Euro).