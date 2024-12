Le jeu des chaises musicales a commencé : Kyriani Sabbe pourrait rejoindre une autre équipe de Pro League pour remplacer un latéral convoité

La concurrence est forte pour les latéraux du Club de Bruges. Kyriani Sabbe pourrait ainsi bien aller chercher du temps de jeu ailleurs dés janvier.

Si les blessures de Bjorn Meijer atténuent la concurrence de Maxim De Cuyper sur le côté gauche, il y a véritablement embouteillage à droite avec Joaquin Seys, Kyriani Sabbe et Hugo Siquet.

L'un des deux derniers cités devrait quitter le navire en janvier, et il s'avère de plus en plus clair qu'il s'agit de Sabbe. Le latéral de 19 ans est pourtant un énorme espoir à son poste.

L'intérêt le concernant devrait donc être présent. La Gazet van Antwerpen relate déjà celui de Westerlo. Les Campinois mènent des mercatos assez ambitieux et ont déjà montré avec Vermant, De Cuyper ou Van den Keybus qu'ils savaient y faire pour lancer la carrière de jeunes promesses brugeoises. Ils auraient également pris leurs renseignements pour Hugo Siquet, avec, dans ce cas, une reponse négative à la clé.

Westerlo n'y perdrait pas au change

Si Westerlo se positionne sur le dossier Sabbe, c'est que leur latéral droit est lui aussi en partance. Bryan Reynolds suscite de l'intérêt, le club a déjà tenté de le monnayer l'été dernier, les négociations devraient reprendre en janvier. Le Sparta Prague a déjà formulé une offre à deux millions mais les dirigeants en attendent plus après avoir déboursé 3,5 briques à l'AS Roma.

Hasard du calendrier, Westerlo affronte...le Club de Bruges pour son dernier match de 2024. Maxim De Cuyper et Joaquin Seys étant incertains, il est possible que Sabbe soit titularisé et qu'Hugo Siquet entre lui aussi en action, comme lors du match à l'Union Saint-Gilloise.