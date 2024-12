Très surprenant : 4 clubs de Pro League suivent le même joueur !

Le mercato hivernal commence doucement à s'animer, et un joueur attire déjà les convoitises de quatre clubs de la Jupiler Pro League.

Parmi eux, trois luttent pour éviter la relégation. Selon le quotidien suédois Expressen, il s'agit de Frank Junior Adjei.

Junior Adjei, âgé de 20 ans, évolue actuellement à Värnamo, en Suède. Le jeune joueur ghanéen intéresserait le Beerschot, OHL, le KV Courtrai et Charleroi.

Parmi ces clubs, le Beerschot et Courtrai occupent des positions délicates, tandis que Louvain se situe juste au-dessus des places synonymes de barrages pour le maintien.

Le montant demandé par Värnamo pour laisser partir Adjei reste inconnu, mais le site Transfermarkt évalue sa valeur marchande à environ 600 000 euros. Adjei est connu pour sa polyvalence sur le terrain. Il change régulièrement de poste : attaquant, milieu central ou ailier.

Cependant, ses statistiques restent modestes : il n’a inscrit aucun but et s'est contenté de quatre passes décisives lors de la dernière saison. Malgré cela, son profil polyvalent et prometteur semble en faire une cible de choix.