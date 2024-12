La trêve va faire du bien : le Club de Bruges privé de cinq joueurs pour affronter Westerlo !

Comme en Angleterre, le Boxing Day prend ses droits, en Belgique, ces 26 et 27 décembre. Ce jeudi, le Club de Bruges aura notamment l'occasion de terminer son année civile en beauté, contre Westerlo.

Les Blauw & Zwart devront cependant y parvenir sans Roméo Vermant. En effet, le jeune attaquant est absent du groupe Blauw & Zwart. Het Laatste Nieuws évoque un petit problème physique.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule absence avec laquelle Nicky Hayen doit composer, puisque Maxim De Cuyper, Bjorn Meijer, Raphael Onyedika et Joaquin Seys manqueront aussi la rencontre. Une situation qui pourrait, enfin, profiter à Hugo Siquet.

The squad that’ll close out 2024 in style. ⚡



Ontdek de selectie voor #CLUWES! 👇