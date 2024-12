Zanka hué par son propre public : cette fois, ça ne peut plus durer

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mathias Jorgensen a encore été, bien malgré lui, le joueur dont on a le plus parlé au Lotto Park ce vendredi. Zanka a offert le 2-2 à Dender et été hué par tout le Lotto Park.

Dès l'avant-match, on avait pu saisir l'ampleur du malaise entourant Zanka à Anderlecht, quand une initiative sympathique du RSCA permettait à des jeunes en situation de vulnérabilité sociale de faire scander le nom de chaque joueur au Lotto Park. Le nom du Danois était accueilli très tièdement par le public, c'est le moins que l'on puisse dire. Au fil du match, cela ne s'est pas amélioré. Si Anderlecht arrivait à la mi-temps devant au tableau d'affichage, ce n'était pas grâce à Zanka, déjà fébrile. Et en seconde période, les erreurs de relance de Jorgensen se multipliaient, faisant grossir la bronca. Jusqu'à, donc, cette erreur fatale sur le 2-2. Après cela, le Parc Astrid ne s'est plus retenu : chaque touche de balle de Zanka était accompagnée de huées qu'on a rarement entendu pour un joueur d'Anderlecht. La fracture semble encore plus grande avec Zanka qu'avec les quelques "flops" récents qui avaient pu, par moments, récolter quelques sifflets (Zulj, Luckassen et même... un tout jeune Sardella durant ses débuts difficiles), sans jamais être hués à ce point. Que va bien pouvoir faire David Hubert pour gérer cette situation ? Tout d'abord, croiser les doigts, certainement, pour que Jan Vertonghen soit bientôt prêt à débuter un match. Le capitaine a entendu son nom être scandé par tout le stade quand il s'est échauffé, mais n'a pas encore pu faire son grand retour, scénario oblige. Ensuite, probablement, tenter de parler à son vétéran, qui a déjà pu paraître fort agacé à l'interview en évoquant le sujet des critiques s'abattant sur lui. Si expérimenté qu'il soit, on ne peut pas imaginer que Zanka ne soit pas affecté par une telle situation, lui qui était arrivé pour retrouver ce duo Fredberg-Riemer qui le connaissait bien. La trêve arrive à point nommé pour lui, mais risque d'être un peu trop courte...