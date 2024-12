Une ascension éclair : Adriano Bertaccini pourrait-il quitter Saint-Trond un an après son arrivée ?

Récemment, Adriano Bertaccini a déclaré que La Gantoise était "son grand club préféré", en Belgique. Les Buffalos, qui viennent de perdre Max Dean sur blessure, pourraient justement avoir besoin d'un joueur dans son genre.

La trajectoire d'Adriano Bertaccini est, depuis deux saisons, une pente ascendante qui semble interminable. Second meilleur buteur de Nationale 1 en 2022, juste derrière Jérémy Perbet, l'attaquant était ensuite devenu le meilleur buteur de la Challenger Pro League lors de ses six premiers mois au RFC Liège, avant de rejoindre Saint-Trond.

En janvier dernier, les Trudonnaires avaient déboursé un million d'euros pour s'attacher les services du natif de Charleroi, qui n'a pourtant jamais reçu d'offre de son club de cœur alors que les Zèbres, depuis longtemps, cherchent un attaquant prolifique.

Remplaçant en fin de saison dernière dans le but de se préparer, Adriano Bertaccini est aujourd'hui titulaire et n'a pas loupé son début de saison, puisqu'il est le troisième meilleur buteur du championnat avec onze réalisations, juste derrière Kasper Dolberg (12) et Tolu Arokodare (13).

La Gantoise foncera-t-elle sur Adriano Bertaccini pour remplacer Max Dean ?

Une statistique impressionnante, d'autant que Bertaccini évolue dans l'actuelle 14e formation du championnat, qui a inscrit 24 buts en 20 matchs. Le buteur de 24 ans a donc inscrit près d'un but sur deux de son équipe.

Dans une récente interview, Adriano Bertaccini a déclaré que La Gantoise était "son grand club belge favori". Les Buffalos, qui viennent de perdre leur buteur, Max Dean, jusqu'à la fin de la saison, s'intéresseront donc très probablement à sa situation dans les prochaines semaines.