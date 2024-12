"Saison terminée, dégoûté" : l'une des sensations de la Pro League confirme la très mauvaise nouvelle

Max Dean est sorti blessé face à l'Union Saint-Gilloise, et on craignait le pire pour l'attaquant anglais. Il a confirmé lui-même la mauvaise nouvelle via ses réseaux sociaux.

La Gantoise va probablement pouvoir se chercher un attaquant cet hiver pour renforcer son noyau. Max Dean, sorti blessé ce jeudi lors de la réception de l'Union Saint-Gilloise, ne rejouera en effet plus cette saison, à en croire le joueur lui-même. Dean était titulaire contre l'USG mais a dû être sorti à la mi-temps par Wouter Vrancken, touché au genou. Il avait été vu utilisant des béquilles pour quitter le stade de La Gantoise après la rencontre et on craignait le pire. "Saison terminée, dégoûté", a désormais publié Max Dean lui-même via ses réseaux sociaux, confirmant ainsi qu'il a très probablement été touché aux ligaments du genou. L'officialisation de la part de Gand devrait suivre. C'est un gros coup dur pour les Buffalos car Max Dean, arrivé pour 2 millions d'euros de MK Dons l'été dernier, s'est imposé comme l'une des sensations de la Jupiler Pro League cette saison. L'Anglais a inscrit 13 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues, dont 6 en 17 matchs de championnat.