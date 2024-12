William Dutoit sort du bois : "Ils nous ont clairement pris pour des idiots"

Deinze a été déclaré en faillite il y a un peu plus de deux semaines. William Dutoit explique comment le vent a tourné en quelques mois.

À 36 ans, William Dutoit est désormais sans club. Une situation pénible dûe à la faillite de Deinze. Le gardien français avait rejoint le club il y a quatre ans en provenance d'Ostende...entretemps également tombé en faillite.

"Les rumeurs ont commencé cet été. Nous étions toujours payés, mais les joueurs qui sont partis, comme Dylan De Belder, ont dû attendre longtemps pour toucher leur dernier salaire mensuel" se souvient-il dans Het Belang van Limburg.

L'ancien gardien du KVO, de Saint-Trond et de Boussu-Dour explique que les propriétaires ont tout fait pour mettre le noyau en confiance : "Il n'y a pas de problème, ils veulent juste nous déstabiliser. Nous allons continuer et vous récupérerez votre argent" répétait la direction, rapporte Dutoit.

Beaucoup de paroles en l'air

"Nous leur avons accordé le bénéfice du doute, mais deux jours après la fin du mercato, après la signature de deux nouveaux joueurs, nous avons eu une réunion avec le comité de direction. Et on nous a dit qu'ACA Football Partners quittait effectivement le navire" poursuit-il. Le portier est en colère : "C'est incroyable. Un mois et demi plus tôt, ils nous regardaient droit dans les yeux et disaient que tout allait bien. Ils nous ont clairement pris pour des idiots".

Les problèmes financiers ont rapidement semé le chaos au sein du club. Les salaires n'ont pas été payés, les voitures et les cartes de carburant ont été retirées, et même le petit-déjeuner au club a été supprimé : "Ils n’avaient aucun respect pour nous en tant que personnes ou en tant que professionnels".

Même si les derniers mois ont été un cauchemar, William Dutoit refuse d'envisager la retraite : "J'ai 36 ans, mais je me sens toujours en forme et je veux continuer à jouer. Mes enfants me soutiennent et me disent de continuer. Ce n'est pas comme ça que je veux terminer ma carrière".