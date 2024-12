🎥 "La tête froide et le cœur chaud" : les idées de Sergio Conceiçao sont claires pour redresser l'AC Milan

Sergio Conceiçao est le nouvel entraîneur de l'AC Milan. Le coach portugais a livré sa première interview aux médias du club, lors de laquelle il a fait part de ses ambitions.

C'est désormais officiel, Sergio Conceiçao, en compagnie de deux anciens du Standard, remplace Paulo Fonseca sur le banc de l'AC Milan. L'entraîneur portugais, aux médias du club, a livré sa toute première interview.

"Je suis fier de commencer cette aventure. Les émotions sont temporaires parce qu'on a besoin de travailler. Il va nous falloir la tête froide et le cœur chaud pour faire notre maximum et gagner des matchs."

"On représente un grand club au niveau mondial et on doit être au niveau de ce club. On n'a pas beaucoup de temps. Ce n'est pas une excuse, mais on va faire le maximum avec le temps à notre disposition."

Les grandes ambitions de Sergio Conceiçao à l'AC Milan

Actuel huitième de Série A, l'AC Milan a besoin de changements drastiques. "Les joueurs doivent comprendre ce qu'ils doivent faire, individuellement comme collectivement, pour être les meilleurs à chaque match. Il n'y a pas d'autre route, il va nous falloir beaucoup de travail. On a besoin d'une meilleure mentalité et d'une bonne organisation sur le terrain."

Un discours qui plaît. Mais Sergio Conceiçao le sait, seul le terrain apporte les réponses. "Mes mots ne sont que des mots, je dois les prouver avec des résultats. Pour ça, on aura besoin des efforts de tout le monde. Des joueurs, mais aussi du staff et du personnel. On est ici pour travailler et on doit dire aux supporters qu'on va le faire beaucoup pour devenir une équipe qui gagne, digne de ce grand club."