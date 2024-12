Anderlecht songerait à "profiter" de la faillite de Deinze, mais le règlement est très clair

Il y a un peu plus de deux semaines, Deinze a été déclaré en faillite. Se pose désormais la question de l'occupation de son stade.

Les supporters de Deinze ont dû se résigner à l'idée, la Dakota Arena n'accueillera plus de match de D1B cette saison à cause de la faillite du club. Anderlecht, qui aurait dû s'y déplacer par l'entremise des RSCA Futures, examinerait la situation.

Selon Het Nieuwsblad, les Mauves réfléchissent à y faire jouer les matchs des RSCA Futures ainsi que ceux de l'équipe féminine, actuellement deuxième de Lotto Super League.

Anderlecht examine la faisabilité du dossier

Pour les deux équipes, jouer au Lotto Park n'a jamais été une option cette saison, notamment vu l'état de la pelouse. Avec le calendrier chargé suite aux nombreux matchs de Coupe d'Europe, le terrain du Lotto Park doit absolument être épargné.

C'est pour cela que les U23 jouent leurs matchs dans un Stade Roi Baudouin désespérément vide et que les RSCA Women sont cantonnées à Neerpede. Le stade de Deinze, qui répond aux normes et sera donc inutilisé jusqu'en fin de saison, pourrait solutionner tout cela.

Mais le déménagement ne sera pas aussi simple que cela. Le règlement de la Pro League stipule qu'une équipe ne peut pas jouer ses matchs à domicile dans un rayon supérieur à 30 kilomètres du siège du club. Entre Deinze et Anderlecht, on se rapproche plus des 60...