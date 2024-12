Ca sent bon pour Anderlecht : le premier transfert d'Olivier Renard se rapproche

César Huerta devrait bel et bien devenir un joueur d'Anderlecht. La presse mexicaine semble considérer l'affaire comme conclue.

Viendra, viendra pas ? On était un peu dans le flou concernant le dossier de César Huerta (24 ans), l'ailier des Pumas UNAM qui devait, pensait-on, venir renforcer le RSC Anderlecht cet hiver. Le premier transfert d'Olivier Renard semblait en bonne voie, car Huerta arrive en fin de contrat en juin prochain et son club doit donc s'en séparer dès janvier.

Mais la presse mexicaine avait ensuite temporisé : Huerta et les Pumas discutaient au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat. Avec une idée en tête : revendre l'international mexicain bien plus cher l'été prochain, car Huerta veut absolument jouer en Europe en 2025.

Le Nieuwsblad évoquait même, hier soir, une piste alternative colombienne si le dossier César Huerta finissait par capoter (lire ici). Mais il semblerait que les choses se passent bien pour Renard et Anderlecht, car Record annonce désormais que le Mexicain deviendra bel et bien Mauve & Blanc après les fêtes.

César "El Chino" Huerta aurait ainsi effectué ce week-end son dernier entraînement avec les Tigres et ne prolongera pas en D1 mexicaine. Il devrait s'envoler pour la Belgique après le Nouvel An, et y passer ses tests médicaux pour signer son contrat.

Si cela se confirme, ce sera un premier joli coup pour Olivier Renard en tant que directeur sportif du Sporting d'Anderlecht. Il devancerait en effet la concurrence d'un club comme Osasuna, qui était également intéressé par Huerta.