La comparaison surprenante entre Coosemans et Mignolet : "Coosemans est le meilleur gardien, mais..."

Colin Coosemans n'en finit plus d'impressionner avec Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck l'a salué dans son équipe de l'année mais lui a préféré Simon Mignolet.

C'est désormais en tant qu'analyste qu'Hein Vanhaezebrouck s'est risqué à constituer un onze type de l'année 2024 en Pro League. L'exercice est périlleux, il s'en est aperçu dès le choix quant au poste de gardien.

L'ancien entraîneur gantois regrette la situation de Jean Butez : "Je suis un grand fan depuis longtemps. Ce n'est pas le gardien le plus spectaculaire, mais il est extrêmement proactif. Par conséquent, il n'a pas besoin de faire des arrêts spectaculaires".

Mais avec six mois passés sur le banc de l'Antwerp, HVH ne pouvait raisonnablement pas installer le Français entre les perches de son onze de l'année. Le même constat est finalement d'application pour Colin Coosemans, qui est resté dans l'ombre de Kasper Schmeichel la saison passée.

Coosemans a marqué des points

"C'est actuellement le meilleur gardien sur les terrains belges. Cependant, je ne vais pas le choisir. Il n'a pas joué une année complète à Anderlecht" confirme l'ancien entraîneur de La Gantoise.

Le choix de Vanhaezebrouck se porte donc sur Simon Mignolet : "Il n'était pas le meilleur gardien de la première partie de 2024 et pas non plus de la deuxième partie. Mais Simon est extrêmement constant. C'est pourquoi il mérite toutes les reconnaissances". À 36 ans, l'ancien Diable Rouge rend encore de fiers services au Club de Bruges, comme il l'a montré avec ses arrêts de grande classe contre l'Union et à d'autres occasions cette saison.