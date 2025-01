Le tout premier match de 2025...a accouché d'un triste 0-0, avec un ancien Diablotin en action

Alors que certains d'entre nous sortent à peine de leur lit, la planète football n'a pas pour autant arrêté de tourner pour célébrer le passage en 2025. Le premier match de l'année est même déjà vieux de plusieurs heures.

Pendant les fêtes, les supporters les plus addicts au football doivent bien souvent se faire une raison et accepter ce sevrage forcé jusqu'à la reprise. Quoiqu'en y regardant de plus près, il y a toujours bien un match à regarder.

En Angleterre, 2025 commence en force : plusieurs rencontres de Championship ont déjà débuté, la League One et la League Two seront de retour dès 16h, avant le match de Premier League entre Brentford et Arsenal à 18h30.

Pour ceux qui n'ont pas su attendre jusque-là, il y avait même des matchs durant la nuit. À cinq heures du matin (heure belge), il y avait d'alléchantes rencontres du championnat d'Antigua-et-Barbuda à se mettre sous la dent. Mais l'archipel des Caraïbes étant en retard par rapport à nous, les matchs ont été disputés en 2024.

2025 n'a pas commencé sur les chapeaux de roue

Pour trouver trace de la toute première rencontre de 2025, il fallait regarder du côté de l'Australie. L'année a ainsi débuté...sur un 0-0 entre le FC Auckland et le Melbourne Victory.

Malgré ce triste match nul, Auckland est assuré de conserver la première place du championnat australien. On notera que Louis Verstraete a disputé toute la rencontre pour le leader de l'A-League. L'ancien Diablotin, passé par La Gantoise, Beveren, Ostende ou encore l'Antwerp vit sa première aventure à l'étranger depuis cet été.