Un cadre louvaniste dans une situation délicate et inédite avant le quart de finale contre Bruges : "J'ai joué sans sensation dans la jambe gauche"

La reprise des entraînements pour les Louvanistes c'est déjà aujourd'hui, pour préparer le match de coupe au Jan Breydel.

Les Louvanistes veulent s'inspirer de leur dernière bonne performance avant le réveillon, pour préparer leur choc contre Bruges, mais ils devront peut-être se passer de Birger Verstraete pour ces quarts de finale de coupe de Belgique.

Avant cela pour terminer l'année, OHL avait fait jouer Verstraete avec des injections. Selon ses propres termes, il avait "joué sans sensation dans la jambe gauche" lors de la deuxième mi-temps contre le Beerschot.

C'est une expérience très spéciale pour un footballeur : "Pour être honnête, il a eu un problème au cours des quatre derniers matches. Le staff médical a travaillé d'arrache-pied avec lui", explique Chris Coleman sur le site du club.

Ce dernier ne tarit pas d'éloges sur Verstraete : "Dieu merci, il a joué contre le Beerschot. C'était une performance fantastique de sa part, il a été génial. Sa communication avec les gars qui l'entourent est excellente. Nous verrons si nous prenons un risque avec lui pour le match de coupe. Il ne faudrait pas que nous le poussions trop et qu'il se blesse alors bien plus. Il est trop important pour nous pour risquer cela."

Le quart de finale bien moins important que la JPL

"Le 7 janvier, il y a le match de coupe contre le Club de Bruges. Cette date du 7 janvier n'est pas forcément cochée en rouge dans mon agenda. Le match de championnat contre le Beerschot est bien plus important pour nous", explique le joueur.

En lisant entre les lignes, les chances qu'il joue contre le Club ne sont peut-être pas très élevées. Il est possible qu'OHL soit plus enclin à donner des minutes de jeu à Mathieu Maertens. Ce dernier vient tout juste de revenir de blessure : "Quoi qu'il en soit, j'attends avec impatience le match de coupe contre Bruges. Quand on voit ce que Westerlo a fait en championnat, on se dit que quelque chose est encore possible", se réjouit Maertens.

Un match de coupe est toujours spécial : "Le fait de jouer ou pas dépendra du staff médical, nous devons voir cela. Avec le rythme des matches, je devrais revenir au niveau. Nous verrons ce que fera l'entraîneur lors du prochain match."