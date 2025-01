À la découverte d'Ibrahim Karamoko, la première recrue attendue par Ivan Leko : "Il peut bouger à peu près n'importe qui, mais..."

L'épilogue semble proche dans le dossier Ibrahim Karamoko. Portrait de celui qui devrait être le premier transfert hivernal du Standard.

Les supporters de Virton ont dû tirer une drôle de tête en apprenant l'arrivée prochaine d'Ibrahim Karamoko comme renfort défensif du Standard. C'est que le joueur français n'en est pas à sa première expérience en Belgique : il a évolué en Gaume il y a trois ans...comme milieu de terrain et même comme attaquant.

Karamoko n'avait pas marqué les esprits à l'Excel. Le Parisien n'avait décroché que deux titularisations sous les ordres de Christophe Grégoire, puis de Pablo Correa. Il faut dire qu'il n'était âgé que de 20 ans à l'époque. Passé très jeune par le Chievo Vérone (avec qui il compte une titularisation en Serie A en fin de saison 2018/2019), il était avant tout un joueur de la Primavera (l'équipe espoirs) dans la Botte.

Après son séjour en prêt à Virton, Karamoko a rejoint Guingamp, où il a également évolué avec la réserve. Il lui faut ensuite passer par la case chômage technique avant de rejoindre le FC Versailles, en troisième division française, le club à qui il appartient encore officiellement à l'heure d'écrire ces lignes.

L'été dernier, Versailles avait déjà fourni Mondy Prunier à Charleroi (qui l'a prêté aux Francs Borains dans la foulée). Dans le cadre de l'arrivée toute proche d'Ibrahim Karamoko au Standard, nous avons contacté Téo Decker, qui a travaillé au club comme recruteur et analyste vidéo de 2022 jusqu'en juin dernier, côtoyant le joueur pendant une saison.

"C'est un vrai bon joueur. C'est un joueur polyvalent, il a commencé sa carrière en tant que numéro dix. Petit à petit il a reculé au poste de numéro six. Chez nous, il a aussi évolué derrière, il peut jouer dans une défense à trois" le décrit-il, ce qui colle parfaitement avec le dispositif d'Ivan Leko.

Pas un produit fini

"C'est un joueur qui a un gros volume de jeu, il fait toujours partie de ceux qui courent le plus s'il est aligné au milieu de terrain. Il est autant porté sur l'offensive que sur l'aspect défensif. Il a plus de qualités footballistiques et athlétiques pour jouer derrière, mais tactiquement, il est plus prêt pour jouer en six. Athlétiquement, c'est une masse, il est très costaud. Techniquement, c'est un joueur fiable. Ce n'est pas lui qui va diriger le jeu de l'équipe, mais ce ne sera jamais le maillon faible" poursuit Téo Decker.

Karamoko présente toutefois une marge de progression certaine : "Je pense qu'il doit apprendre à être plus méchant dans son jeu. Avec sa masse musculaire, il doit gagner encore plus de duels, être plus décisif sur phase arrêtée, parce qu'il a un bon timing. Il peut bouger à peu près n'importe qui, mais il faut qu'il se mette dans cet état d'esprit. Parfois, il a un peu de mal, il apparaît comme trop nonchalant. Certaines fois, il y va avec un peu trop de facilité et se fait avoir là-dessus. S'il passe ce cap-là, il peut vraiment devenir un joueur très intéressant".

L’ouverture du score d’Ibrahim Karamoko, à la 27 ème minute de ce match ✨ !Quelle reprise de volée, quelle réactivité du défenseur central de 23 ans ! 😳 pic.twitter.com/5wtuThShKu — ℒ𝒶 𝒬𝓊𝒶𝓉ℴ𝓇𝓏𝒾ℯ̀𝓂ℯ (@LaQuatorzieme) September 26, 2024

Ivan Leko pourrait être l'entraîneur parfait le bouger quand il faut et lui apporter sa rigueur. D'autant que le garçon est demandeur. Derrière sa nonchalance apparente en match, il est décrit comme quelqu'un de travailleur, respectueux et à l'écoute des conseils donnés.

Un épisode l'illustre particulièrement. En novembre 2023, Ibrahim Karamoko fait partie des 60 joueurs sanctionnés par la LFP (la Ligue de Football Professionnel) pour avoir enfreint les règles sur l’interdiction de paris sportifs. Une épreuve de laquelle il est ressorti plus fort : "Après sa suspension, il est vraiment monté en puissance en fin d'année, avant de devenir un titulaire quasiment indiscutable de l'équipe".

Une montée en puissance qui lui permet de passer un palier avec ce transfert dans l'air au Standard. Les prochains mois permettront de voir si la marche n'est pas trop haute, mais les ingrédients sont en tout cas bien présents pour en faire l'une des bonnes affaires (le prix évoqué tourne autour de 150 000 euros) de ce mercato.