Sur une voie de garage, bloqués : pourquoi Alexis Flips et Grejohn Kyei ne quitteront pas Charleroi cet hiver... même s'ils en ont envie

Prêté à Charleroi par Anderlecht, Alexis Flips est totalement en manque de temps de jeu. S'il le voulait, le Français ne pourrait toutefois pas quitter le Mambourg cet hiver.

Non-utilisé par Brian Riemer, Alexis Flips s'est retrouvé sur une voie de garage au Sporting d'Anderlecht. En fin de mercato estival, le Français a donc été prêté à Charleroi.

Toutefois, son temps de jeu au Mambourg a tout sauf drastiquement augmenté. Le milieu offensif de 24 ans a pris part à neuf rencontres avec les Zèbres depuis le début de la saison, Coupe de Belgique comprise : deux fois, seulement, dans la peau d'un titulaire.

Généralement assis sur un banc qu'il n'a plus quitté depuis la fin du mois de novembre et le partage arraché dans les derniers instants contre le Standard, Alexis Flips est sur une voie de garage au Mambourg... et ne peut pas partir.

Pourquoi Alexis Flips et Grejohn Kyei sont bloqués au Sporting Charleroi

En effet, puisqu'il était monté au jeu... à la dernière minute pour le compte d'Anderlecht contre Saint-Trond lors de la première journée, l'ancien international espoir français a déjà joué pour deux clubs cette saison : le maximum autorisé par la FIFA.

Comme Grejohn Kyei, qui n'a lui non plus, pas voix au chapitre, Alexis Flips est donc bloqué, d'autant qu'il est évidemment plus que très peu probable qu'Anderlecht le rappelle cet hiver dans le but de l'utiliser. Prêté avec une option d'achat qui ne sera sans doute pas levée, Flips a perdu, en six mois, la moitié de sa valeur marchande, qui n'est plus estimée qu'à 1.8 million d'euros.