Un coéquipier de Kevin De Bruyne et Jérémy Doku a déjà abandonné : "Nous avons perdu le championnat"

Manchester City a 14 points de retard sur Liverpool, leader, et pointe à la 6e place du championnat. De quoi perdre espoir ? Apparemment, selon Bernardo Silva, c'est déjà fichu.

Manchester City a vécu une fin d'année 2024 absolument cataclysmique, la pire depuis l'arrivée de Pep Guardiola et peut-être même la pire depuis le rachat du club par Khaldoon Al Mubarak en 2008. Avant de l'emporter contre Leicester City pour finir 2024, les Citizens restaient sur 6 matchs sans victoire - et une victoire en 13 matchs.

Une série noire qui a laissé Manchester City 6e en Premier League, à 14 unités de Liverpool, solide leader. Bref : il faudrait faire une remontée absolument fantastique pour aller chercher le titre en championnat, et en Angleterre, pas question de diviser les points par 2.

Ce n'est pas dans la mentalité de Pep Guardiola d'abandonner mais au sein du vestiaire de Manchester City, visiblement, certains n'y croient plus. C'est le cas de Bernardo Silva. "À 10 matchs de la fin, vous commencez à calculer les probabilités... Je ne dirais pas que c'est impossible car en football tout est possible, mais actuellement, City semble hors de la course au titre", déclare le Portugais à Sky Sports.

"Ca ne fait aucun doute, c'est trop tard pour nous. Les gens disent qu'on peut gagner un tournoi à partir de janvier, mais on peut aussi la perdre", se résigne Bernardo Silva. "Et la dure réalité, c'est que nous l'avons déjà perdu".

Des déclarations qui ne plairont certainement pas à ses supporters alors que Manchester City reprend la saison ce samedi à 16h contre West Ham United. Une victoire sera désormais obligatoire presque chaque semaine, cependant, pour que Silva n'ait pas raison...