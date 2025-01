Ivan Leko souffle sa première bougie au Standard : le bilan d'une année riche en émotions

Le 4 janvier 2024, le Standard nommait Ivan Leko pour reprendre l'équipe. Un an plus tard, la brume ne s'est toujours pas levée de Sclessin.

En se faisant licencier un 31 décembre, Carl Hoefkens avait passé une fin d'année plutôt morose, dans la foulée des dernières prestations peu encourageantes du Standard sous ses ordres. La direction voulant à tout prix apporter de la clarté dans l'optique du stage hivernal, elle avait nommé Ivan Leko (libre depuis deux mois et la fin de son aventure à l'Hajduk Split) à peine cinq jours plus tard.

La promesse d'un changement profond : à Saint-Trond, au Club de Bruges et à l'Antwerp, l'entraîneur croate n'avait pas franchement la réputation de faire des compromis. C'est donc une bonne dose de poigne qui arrivait pour prendre en charge un noyau qui en manquait cruellement.

Après ce stage en Espagne notamment riche d'un partage 3-3 contre le Borussia Dortmund, Leko avait vécu son premier match officiel sur le banc des Rouches, à l'occasion d'une défaite 0-1 contre Courtrai (sur une boulette de Zinho Vanheusden profitant à Felipe Avenatti que Sclessin préférerait oublier).

L'instabilité à tous les étages

Des onze joueurs alignés ce jour-là face aux Kerels, deux l'étaient encore face à Malines. Des 19 joueurs inscrits sur la feuille de match, 8 sont encore au club (dont seulement quatre qui apparaissent comme des titulaires en puissance aux yeux de Leko, un chiffre qui comprend les deux gardiens).

Un an plus tard, le bilan chiffré n'est pas bien reluisant : des 42 matchs disputés sous Leko, le Standard n'en a gagné que 10 (9 à domicile), pour 14 partages et 18 défaites. 1,05 point récolté par match, soit moins que Carl Hoefkens, qui plafonnait à 1,18. Au départ de ce dernier, le Standard était neuvième, à neuf points du top 6, à deux points des Playdowns. Paradoxalement, les Liégeois comptent deux unités de plus cette saison mais sont dixièmes, pratiquement à équidistance des deux extrêmes.

Le bilan mitigé de Leko s'explique évidemment par l'incertitude qui règne en coulisses, impactant le mercato mais aussi le fonctionnement du club au quotidien. Le Croate a dû avaler des couleuvres sans doute comme jamais auparavant dans sa carrière. Il a récemment déclaré que ceux qui le connaissaient ne devaient plus reconnaître son équipe, faisant référence au jeu très défensif pratiqué pour limiter la casse.

En 42 matchs, le Standard a marqué...42 fois. Pas sûr que 2025 sera d'avantage placée sous le signe de l'offensive. L'équipe doit-elle montrer plus malgré les circonstances ? C'est la question qui agite Sclessin depuis des mois...et qui devrait continuer à le faire, au même titre que d'autres, bien plus importantes encore.