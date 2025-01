🎥 Un coach du genre émotif et des commentateurs au bord de l'extinction de voix : la réaction de Lucas Stassin après une soirée riche en émotions

Lucas Stassin s'est montré inspiré face à Reims avec un but et un assist. Il se montrait satisfait à l'issue de la rencontre.

Nous vous en parlions hier, Lucas Stassin s'est montré doublement décisif pour mener Saint-Etienne vers la victoire face à Reims (3-1). De quoi offrir une première réussie à son nouvel entraîneur, Eirik Horneland.

On peut dire qu’Eirik Horneland était bien dans son match pour sa première !



SCÈNE EXCEPTIONNELLE 😂 pic.twitter.com/qkmwsmvmzm — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) January 4, 2025

Le coach norvégien s'est déjà fait adopter par les supporters des Verts pour son caractère volcanique. En témoigne son énervement non dissimulé sur une grosse occasion manquée par son équipe.

Des émotions, Stassin en a également procuré, notamment avec son but à l'issue d'un petit festival dans le rectangle adverse. Les commentateurs locaux sont toujours à la recherche de leur voix après avoir commenté ce petit bijou.

📻Mais avec quels mots pourriez-vous définir l'œuvre d'art signée Lucas Stassin, auteur du but libérateur pour l'ASSE lors de la victoire face à Reims (3-1) ? Vos idées seront soumises à notre commentateur @MarillierJeremy😂 pic.twitter.com/X8WgSVQdnC — ici Saint-Étienne Loire (@icisaintetienne) January 4, 2025

Un match référence

Le Diablotin se montrait évidemment satisfait : "J'ai beaucoup plus le ballon dans les seize mètres, moins au milieu de terrain, je pense que c'est parce qu'on va chercher l'adversaire plus haut. On récupère forcément plus haut aussi, ça permet d'être plus souvent devant le but. C'est mon point fort, j'espère que je pourrai continuer à aider l'équipe".

"À titre collectif, c'est un match réussi, mais je pense qu'on peut encore progresser sur certains points. On aurait pu plier le match dès la mi-temps, avec toutes les occasions manquées. Ensuite, on a été un peu puni avec ce but encaissé. Mais on n’a rien lâché. On est revenus en deuxième mi-temps avec la même mentalité, voire encore plus déterminés" conclut-il. Grâce à cette précieuse victoire, l'ASSE prend provisoirement trois points d'avance sur la zone rouge.