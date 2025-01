Enfin son match référence : Lucas Stassin, intenable, offre la victoire à Saint-Etienne d'un très joli but !

L'AS Saint-Etienne a pris trois points très importants contre le Stade de Reims. Menés, les Verts ont su renverser la vapeur grâce en bonne partie à un excellent Lucas Stassin !

Le 13 décembre dernier, Lucas Stassin inscrivait enfin son tout premier but en Ligue 1 depuis son arrivée à Saint-Etienne l'été passé. Un but inutile, puisque les Verts s'inclinaient une nouvelle fois contre Toulouse, mais qui semble bel et bien avoir brisé le signe indien pour l'international belge U21.

En effet, après avoir marqué pour la dernière de 2024, Stassin a désormais récidivé pour la première de 2025. Et cette fois, l'ASSE l'a emporté. Pourtant, face au Stade de Reims, les Stéphanois s'étaient d'abord retrouvés menés à la pause sur un but de Nakamura.

Mais au retour des vestiaires, Augustine Boakye faisait 1-1 à la 50e, avant de s'offrir un doublé quelques minutes plus tard... sur un beau service de Lucas Stassin (2-1, 57e). Mieux encore : le Belge lui-même allait faire le 3-1 d'un magnifique enchaînement. Crochet court, ballon piqué à une vitesse fulgurante : quel but !

Avec ce combo but-passe décisive, Stassin tient enfin le match-référence qu'il cherchait depuis octobre et deux assists délivrés dans le même match - mais là encore, avec une défaite au bout. Cette fois, il pouvait laisser éclater sa joie après le match.

"On est allés la chercher, cette victoire, même en étant menés. Franchement, ça fait plaisir une victoire pareille", déclare Lucas Stassin, tout sourire, au micro des canaux de l'AS Saint-Etienne après la rencontre. Avec ces trois points, les Verts sortent de la zone rouge.