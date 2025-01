Il voulait revenir en Pro League, on lui a proposé... les U7 : "Ca parle d'impliquer des anciens, et puis..."

Les clubs de Pro League essaient régulièrement de donner leur chance à d'anciens de la maison au moment de lancer leur carrière en tant qu'entraîneurs. Mais Peter Van Houdt n'a pas été ravi de ce que lui a proposé Saint-Trond.

Les anciens de Pro League aux manettes ou au sein de staffs de club de D1A ou D1B sont légion et même majoritaires : David Hubert, Ivan Leko, Nicky Hayen, Jonas De Roeck, Besnik Hasi, Timmy Simons ou encore Wouter Vrancken, pour ne citer que des T1 - tous ont été joueurs dans divers clubs de Pro League et ont pu se mettre le pied à l'étrier.

Mais il y a encore plus de coachs en devenir qui attendent leur heure, et ne reçoivent pas la main tendue espérée de la part de leur(s) ancien(s) club(s). C'est le cas de Peter Van Houdt, Diable Rouge à 6 reprises et ancien joueur de Roda, du Borussia Mönchengladbach ou encore de Saint-Trond.

Devenu coach, Van Houdt a d'abord entraîné dans les divisions inférieures, au KVK Wellen, à Hades ou à Geel, avant de proposer ses services à son ancien club. Mais STVV n'a pas été très ouvert. "Il y a 7 ans, je me suis proposé à Saint-Trond... et ils m'ont dit qu'ils n'avaient qu'un poste d'entraîneur des U7 à m'offrir. Désolé, mais ça, je ne fais pas", révèle l'ex-Diable Rouge dans le Belang Van Limburg.

"L'été dernier, j'ai discuté avec la direction japonaise mais il n'en est rien ressorti non plus. STVV aime parler d'impliquer davantage d'anciens dans le club, mais derrière, ça ne suit pas et ils prennent quelqu'un d'autre. C'est leur choix", conclut Peter Van Houdt.

L'ancien attaquant des Canaris a tout de même eu sa chance en tant qu'entraîneur des U18 de Westerlo durant deux ans, mais est donc libre depuis l'été dernier. Il n'a pas réussi à rebondir au Stayen, mais restera certainement sur le marché...