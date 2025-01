Étonnant : Dante Vanzeir sur la liste d'un club de Pro League !

Va-t-on assister à un nouveau retour en Jupiler Pro League ? Dante Vanzeir serait en tout cas sur la liste de La Gantoise.

Dante Vanzeir (26 ans) vient de terminer sa seconde saison en Major League Soccer. Après une adaptation difficile et marquée notamment par des accusations de racisme qui lui ont valu une lourde suspension, l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise s'est imposé l'année passée.

En 2024, Vanzeir a en effet atteint la finale des Playoffs de MLS avec les NY Red Bulls, inscrit 6 buts et délivré 10 passes décisives. Mais son aventure américaine pourrait d'ores et déjà prendre fin. Selon le Nieuwsblad, La Gantoise s'intéresserait de près à son cas.

Les Buffalos ont perdu Max Dean pour le reste de la saison, l'Anglais s'étant occasionné une rupture des ligaments croisés du genou. Un coup dur, car Dean était l'un des transferts les plus réussis de la première partie de saison. Il faut donc lui trouver un remplaçant.

Vrancken et Vanzeir réunis à Gand ?

Ce remplaçant peut-il être Dante Vanzeir ? Toujours selon nos confrères néerlandophones, les NY Red Bulls ne seraient pas contre une vente, et le joueur lui-même serait intéressé à l'idée de revenir en Belgique. Vanzeir avait coûté 5 millions au club new-yorkais, et est estimé à 4 millions d'euros par Transfermarkt ; n'ayant plus qu'un an de contrat, il ne devrait pas être hors de portée des bourses gantoises.

Wouter Vrancken a déjà connu Vanzeir en 2019-2020, au KV Malines, sans grand succès (18 matchs, 3 buts). Depuis, l'attaquant a pris une autre dimension grâce à son passage à l'Union Saint-Gilloise (48 buts en 91 matchs), qui a contribué à la grande réussite unioniste lors de la saison de la montée. Vanzeir est également devenu Diable Rouge (une cap en 2021).