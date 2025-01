Bruges a fait le plein de confiance avant d'affronter Anderlecht : "C'est une bonne équipe, mais..."

Le Club de Bruges a fait le plein de confiance avant d'affronter le Sporting d'Anderlecht. Une rencontre pour laquelle Christos Tzolis se dit prêt.

Le Club de Bruges s'est facilement imposé face à Louvain, ce mardi (3-0), en quart de finale de la Croky Cup et a fait le plein de confiance avant le Topper de dimanche, contre le Sporting d'Anderlecht.

Une rencontre lors de laquelle les avants brugeois auront une belle carte à jouer, compte tenu de la situation du compartiment défensif des Mauves. Zanka quitte le club direction la MLS, alors que Jan Vertonghen et Moussa N'Diaye sont blessés.

Un joueur comme Christos Tzolis pourrait donc faire la différence. Le Grec s'est exprimé sur cette rencontre importante pour les supporters, en zone mixte, après le succès des Brugeois face aux Louvanistes.

"Je ne suis pas quelqu'un qui ressent du stress, j'ai juste hâte de jouer contre Anderlecht. C'est une bonne équipe, mais nous voulons gagner et nous irons là-bas avec l'objectif de repartir avec les trois points."

Avec la Coupe de Belgique et la Coupe d'Europe, Bruges et Anderlecht font partie des équipes de notre championnat qui ont le plus joué. Une situation qui n'ennuie pas Christos Tzolis. "Nous sommes habitués à jouer beaucoup de matchs. C'est notre métier et nous aimons ça. Tout le monde est prêt à jouer tous les trois ou quatre jours", a-t-il conclu.