Vers un nouveau chengement de format pour notre D1A ? "Nous en tirerions plus de bénéfices"

La première division belge cherche encore la meilleure formule. Le président de Genk Peter Croonen plaide pour un nouveau format.

Une D1A avec 16 ou 18 clubs, des Playoffs 1 à quatre ou à six, la réinstauration des Playdowns à quatre, et des Playoffs 2 pour toutes les équipes classées entre les deux 'extrêmes' : la D1A a connu pas mal de bouleversements ces dernières années. Et ce n'est pas fini : nos clubs ne sont que peu satisfaits pas la situation actuelle.

Dans Het Laatste Nieuws, le président de Genk Peter Croonen explique que notre football se porterait mieux avec moins de clubs en première division : "Nous pensons qu’un petit pays comme la Belgique tirerait le plus de bénéfices d’un format à 14 équipes avec un play-off 1 à six clubs".

Du pour et du contre

"La raison est très simple : le calendrier est de plus en plus chargé par les compétitions internationales, tant au niveau des clubs que des sélections", poursuit-il.

Les Playoffs ont été instaurés avec l'idée d'encourager nos clubs sur la scène européenne, la nouvelle proposition va dans le même sens : "Avec nos 40 journées, notre championnat est extensif, et ce n’est pas toujours facile pour les grands clubs de le combiner avec l’Europe. Tous les grands clubs belges veulent moins de matches".

La formule est donc sur la table mais elle est encore loin d'être adoptée. Les clubs plus modestes, les plus susceptibles de quitter la D1A en cas de réforme, risquent de ne pas l'entendre de cette oreille. Parfois accusé de protectionniste, le football belge n'a pas fini de susciter des débats internes.