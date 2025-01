🎥 Bientôt la même frappe à Sclessin ? L'un des seuls buts d'Andréas Hountondji avec Caen est une pure merveille

Andréas Hountondji est le nouvel attaquant du Standard. Il espère retrouver sa confiance à Sclessin.

Si Burnley a consenti à prêter Andréas Hountondji au Standard, c'est avant tout pour lui permettre de jouer un peu plus. Sous les ordres de Scott Parker, l'international béninois n'a débuté que deux matchs en Championship...les deux seules défaites de la saison des Clarets, au cours desquelles l'équipe n'est pas parvenue à trouver le chemin des filets.

Pourtant, lorsqu'il est en confiance, Hountondji est une menace pour les défenses adverses. La saison dernière, il a en effet inscrit 14 buts en Ligue 2 avec Rodez.

Pour refaire parler la poudre

Le natif de Montry appartenait en fait à Caen, qui a percu quatre millions pour son transfert en Angleterre. Mais il n'y avait plus joué depuis deux saisons, avec deux prêts successifs, jusqu'à cette explosion à Rodez.

A Caen, l'attaquant était vu comme un espoir du club, sans pour autant parvenir à s'imposer dans la durée comme titulaire. Il a pourtant déjà fait vibrer le Stade Malherbe, avec ce but resté dans les mémoires face à Sochaux.

Alors que les Caennais étaient menés d'un but à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, Hountondji a décoché une frappe enroulée absolument sublime en pleine lucarne. Son deuxième et dernier but pour Caen a fait se lever tout un stade...pour que l'équipe encaisse finalement le 1-2 dans le temps additionnel.