Les nouveaux, les blessés, le mercato pas encore terminé : Ivan Leko fait le point sur la situation du Standard avant la réception de Courtrai

C'est avec deux nouvelles recrues, qui seront peut-être sur la feuille de match, que le Standard va recevoir Courtrai, ce vendredi. En conférence de presse, Ivan Leko a fait le point sur le début de mercato des Rouches, ainsi que sur l'infirmerie qui est toujours très bien remplie.

C'est ce vendredi que le Standard disputera la première rencontre de son année civile, contre Courtrai. Avant cette rencontre, les Rouches ont déjà enregistré deux recrues en ce début de mercato hivernal, présentées par Ivan Leko en conférence de presse, ce jeudi.

"Notre début de mercato, ce n'est pas mal. On a besoin d'une équipe plus forte avec des profils qu'on n'avait pas. Un milieu de terrain, Ibrahim Karamoko, costaud avec de la qualité. On n'avait qu'Aiden O'Neill pour occuper ce poste et on a vu contre Malines qu'on en avait besoin. Un attaquant aussi, Andréas Hountondji, qui a de la vitesse et attaque bien les espaces. On recherchait déjà ce profil en été, mais on ne l'avait pas trouvé. C'est bien pour ajouter de la concurrence à Zeqiri et Ayensa, sans évidemment oublier Badamosi et Benjdida."

"Les deux nouveaux sont bien physiquement, mais Hountondji n'a plus joué depuis six mois et Karamoko arrive d'un niveau qui n'est pas celui de la Jupiler Pro League. Ils travaillent bien, sont arrivés avec une bonne mentalité et j'espère qu'ils deviendront rapidement importants pour nous. Ils pourraient être sélectionnés demain, oui, on va voir."

Le mercato du Standard n'est pas encore terminé

Malgré des moyens financiers limités, le Standard ne compte toutefois par s'arrêter là. "On a encore besoin de renforts, on a connu beaucoup de blessures à des positions spécifiques. Sur la gauche de la défense, avec Bolingoli et Calut, mais aussi au centre, avec Ngoy et Bates. Ce sont toujours des joueurs importants, mais tout le monde connait notre situation et nos besoins de renforts."

Des blessures, d'ailleurs, que le Nouvel An n'a pas entièrement guéries. "Bates ne sera pas là contre Courtrai, ni à Saint-Trond dans dix jours. Il est difficile d'estimer la date de son retour, mais son absence pour ces deux matchs semble certaine. Badamosi est blessé aussi, j'espère qu'il pourra revenir à l'entraînement la semaine prochaine pour être sélectionnable dans deux ou trois semaines" espérait Ivan Leko, qui a aussi confirmé les absences de Matthieu Epolo, Boli Bolingoli, Alexandro Calut et Nathan Ngoy. Bosko Sutalo, quant à lui, est incertain.