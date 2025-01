Pas de foot en D1, D2 et D3 ACFF ce week-end : remise générale suite aux conditions météorologiques !

Sans surprise, le football amateur subit de plein fouet les conditions météorologiques. L'ACFF a déclaré une remise générale des rencontres prévues ce week-end.

La reprise des championnats ACFF est remise à plus tard ! Alors que ce week-end devaient reprendre les D1, D2 et D3 ACFF, la fédération wallonne de football a annoncé une remise générale en raison des conditions météorologiques, qui frappent toute la région.

Un manteau blanc a en effet recouvert la Belgique, et a déjà posé de gros problèmes ce jeudi dans le stade professionnel et chauffé du Kiel pour Beerschot-Anderlecht. On ne peut qu'imaginer les conditions auxquelles auraient été confrontés les clubs amateurs.

On ignore encore à quelle date seront reportées les rencontres des divisions ACFF. Parmi les matchs notables de ce week-end, Excelsior Virton - SL 16, Rochefort - Union, Union U23 - Olympic Charleroi ou encore Binche-Tournai.

Rendez-vous donc la semaine prochaine, si les conditions le permettent, pour le retour du football en séries nationales. Notons que du côté de la D1 VV, aucune communication n'a encore été effectuée concernant une remise générale.