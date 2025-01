Karim Belhocine se résout au départ de son international : "Il a envie de découvrir autre chose"

Le match de reprise des Francs Borains a été postposé. De quoi permettre au noyau de continuer sa préparation pour la deuxième partie de saison.

Si le match des Francs Borains à Lommel a été postposé en raison des chutes de neige qui ont touché notre pays, l'entraîneur hennuyer s'est tout de même présenté face à la presse pour préfacer la reprise.

Il se satisfait avant tout de la réaction du groupe sous ses ordres. L'équipe est désormais à trois points de la zone rouge grâce à son joli 7 sur 9. "Il faut fixer des priorités et petit à petit, on réussit à mettre des choses en place et à progresser. Dans un premier temps, l'idée était surtout de retrouver un groupe" déclare-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Un mercato décisif pour le maintien ?

"Après, on essaie d'ajouter d'autres choses. J'ai en tout cas l'intime conviction que le groupe peut viser plus que le maintien mais il faut y aller étape par étape" ajoute-t-il.

Karim Belhcoine a également évoqué le mercato, notamment dans le sens des départs. Il se prépare notamment à perdre Matthew Healy. L'international U21 irlandais s'est bien développé depuis son arrivée en provenance d'Ipswich il y a un an et demi, il sera en fin de contrat en juin.

"Matthew a envie de découvrir autre chose footballistiquement. D'autres départs ? Je n'ai rien ressenti aux entrainements mais ce n'est pas un scoop de dire que ceux qui manquent de temps de jeu ont peut-être envie d'aller en chercher ailleurs" confie Belhocine. Tout en attendant des renforts : "On sait qu'on manque de joueurs, tous les postes ne sont pas dédoublés. La direction scrute ce qu'il peut y avoir comme opportunités sur le marché".