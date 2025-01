🎥 Le but d'Amadou Onana précédé d'une grosse erreur d'arbitrage : furieuse, une légende de Premier League dénonce

Son premier match sur le banc de West Ham ne s'est pas bien passé pour Graham Potter. Bien que son équipe ait pris l'avantage, Amadou Onana égalisait à la 71e minute. Si le but en lui-même était parfaitement valide, il est le fruit d'une grosse erreur de l'arbitre qui a accordé un corner à Villa après que le Diable Rouge ait pourtant dévissé sa frappe.

Sans aucun signe de contre ni de déviation de la part d'un joueur de West Ham, la décision surprenante a été prise d'accorder un corner à l'équipe d'Unai Emery, plutôt que de donner un coup de pied de but aux Hammers.

Sur le corner qui suivit, Onana reprenait le ballon pour égaliser à un partout. Rogers donnait l'avantage à Aston Villa cinq minutes plus tard, fixant la victoire 2-1 et la qualification des Villains pour le prochain tour de FA Cup.

Ian Wright, légende d'Arsenal, n'en revenait pas de cette décision : "L'arbitre et l'assistant se sont totalement trompés sur ce corner. Je n'arrive pas à croire l'arbitre, il est là. Il est juste là, le ballon est passé entre plusieurs personnes et il ne l'a pas vu. Il n'y a personne à côté, comment peut-on se tromper sur ce coup-là ? Comment peut-on commettre une telle erreur ?", a déclaré l'Anglais furieux sur le plateau d'ITV.

A scramble in the box, and Amadou Onana pokes it in for @AVFCOfficial ūü§©#EmiratesFACup pic.twitter.com/DydpUARPNd