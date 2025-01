Une nouvelle choc vient secouer Manchester City : Pep Guardiola annonce le départ de son capitaine !

A mi-chemin, Manchester City vit vraiment une saison très bizarre et compliquée. Empêtré dans la crise, le club tente de redresser la barre mais devra également faire face à d'autres événements en interne.

Le capitaine du club, Kyle Walker, a demandé à quitter Manchester City malgré un contrat en cours jusqu'au milieu de l'année prochaine. C'est ce qu'a révélé Pep Guardiola samedi soir après la victoire 8-0 contre Salford City en Coupe d'Angleterre.

Le latéral droit de 34 ans ne figurait pas dans le groupe pour ce match. Cette saison à City, il n'a joué que 1159 minutes en 18 matches toutes compétitions confondues : "Il y a deux jours, Kyle m'a demandé s'il pouvait envisager de terminer sa carrière à l'étranger. Il s'est fixé pour objectif de vivre une aventure à l'étranger. C'est pour cela qu'il n'était pas dans le groupe, car je préfère les joueurs qui pensent au club et pas ailleurs", a déclaré l'entraîneur de City au micro de Sky Sports.

Départ cet hiver ou cet été ?

Walker porte les couleurs de City depuis 2017 et a remporté pas moins de 17 trophées avec le club, dont sept titres de champion et une Ligue des champions. On ne sait pas encore s'il quittera l'Etihad dès ce mercato d'hiver ou en fin de saison.

"J'ai beaucoup de respect pour lui et pour tout ce qu'il a fait pour ce club. Depuis qu'il est venu à Manchester, nous n'avons fait que gagner. Il a donné à notre équipe quelque chose que nous n'avions pas auparavant. Il a été très important pour l'équipe, mais pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer. Il veut explorer ses options et cela ne veut pas dire qu'il y aura un transfert tout de suite", a évoque l'Espagnol.

City semble avoir repris le "bon" chemin après avoir enregistré trois victoires lors des trois dernières rencontres. Les Cityzens s'apprêtent maintenant à enchainer trois déplacements, à Brentford, Ipswich et Paris, avant d'accueillir Chelsea puis Bruges.