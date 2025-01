Didier Lamkel Zé va retrouver le synthétique du Stayen contre le Standard : "Au Cameroun, je jouais sur du sable et des pierres"

Didier Lamkel Zé s'intègre vite à Saint-Trond. Sera-t-il déjà titulaire contre le Standard ?

Face à Westerlo, Didier Lamkel Zé a disputé ses toutes premières minutes sous le maillot trudonnaire. Entré pour la dernière demi-heure, l'attaquant camerounais a déjà fait du bien avec beaucoup de maturité pour garder le ballon devant.

Le tout avec le numéro dix dans le dos. Tout un symbole pour lui ? "Non, mon maillot préféré numéro 7 était déjà utilisé par Brahimi. Il n'est pas nécessaire de chercher plus loin" explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Pas peur du synthétique

Sera-t-il déjà titulaire contre le Standard ? Ce n'est pas impossible, mais il lui faudra pour cela se faire au terrain synthétique des Trudonnaires. Lamkel Zé n'a jamais réussi à se montrer décisif au Stayen avec l'Antwerp et Courtrai.

Mais il ne semble pas en faire un problème : "Au Cameroun, je jouais sur du sable et des pierres, pourquoi me soucierais-je du gazon artificiel". Il s'apprête à retrouver le Standard, l'adversaire qu'il a le plus souvent rencontré en Belgique (neuf matchs) et contre qui il a, de loin, le plus souvent été averti (six cartes jaunes, une carte rouge).

L'ancien enfant terrible de l'Antwerp marquera-t-il son troisième but face aux Rouches ? Il semble en tout cas en mission pour sauver le STVV : " La situation n’est pas ce qu’elle devrait être pour le moment, mais nous n’abandonnerons pas. Nous croyons en nous et nous y parviendrons. Ce club appartient à la première division".