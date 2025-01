Il avait pourtant fait trembler les filets : Zeno Debast revit au Portugal l'un de ses plus mauvais souvenirs anderlechtois

Zeno Debast est passé proche du tout premier trophée de sa carrière. Mais le Sporting Portugal s'est incliné aux tirs au but.

En avril 2022, Zeno Debast était blessé au pied pour la finale de Coupe de Belgique d'Anderlecht, quelques semaines après s'être imposé dans le onze de Vincent Kompany. Il avait vécu des tribunes la défaite aux tirs au but des Mauves contre La Gantoise.

Ce weekend, le Diable Rouge avait l'occasion d'inaugurer son armoire à trophées avec la finale de la Coupe de la Ligue face à Benfica. Un match au sommet qu'il a une nouvelle fois démarré sur le banc.

Il a ainsi vu Viktor Gyökeres répondre sur penalty à l'ouverture du score d'Andreas Schjelderup : 1-1 au repos. L'ancien Anderlechtois est finalement monté au jeu dans les dix dernières minutes du temps réglementaire, lui qui n'avait pas décollé du banc lors des trois dernières rencontres.

Benfica au bout du suspense

Le score n'a plus évolué, obligeant les deux équipes à se départager aux prolongations, puis aux tirs au but. Debast a alors pris ses responsabilités en s'y collant et n'a pas tremblé, convertissant son envoi. Il fait partie des treize premiers tireurs à avoir pris le gardien adverse à défaut.

Il a fallu attendre le quatorzième pour voir la décision tomber, avec cet arrêt de Trubin devant Trincao pour offrir le trophée à Benfica. Encore une désillusion pour Zeno Debast lors des tirs au but, il aura tout de même fait ce qu'il pouvait pour mettre son équipe sur les rails.