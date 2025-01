La nostalgie du Mambourg ? "J'étais meilleur à Charleroi"

Le Lech Poznan renseigne quelques anciens joueurs de Pro League dans son effectif. Dont un certain Ali Gholizadeh.

Autrefois sous l'impulsion de John van den Brom, le Lech Poznan a recruté plusieurs joueurs en droite ligne de notre championnat. Le leader de l'Ekstraklasa polonaise aligne ainsi Antonio Milic (ex-Ostende, Anderlecht), Dino Hotic (ex-Cercle de Bruges) et Ali Gholizadeh (ex-Charleroi).

Le dernier cité a quitté Charleroi pour la Pologne il y a un an et demi. Tout n'est pas simple pour l'attaquant iranien. Sa première saison a été particulièrement frustrante avec deux déchirures du ménisque et pas la moindre action décisive. Cette saison, il ne s'est imposé comme titulaire qu'au début du mois de novembre.

"Je peux faire beaucoup plus, j'ai hâte de revenir à mon meilleur niveau. J'espère le faire dès que possible. Je ne doute pas, je peux en faire plus, je connais mes capacités. J'étais meilleur que cela à Charleroi" déclare-t-il sur le site du club.

Bientôt le premier trophée de sa carrière ?

"Tout le monde avait de grandes attentes lorsque je suis arrivé. Les supporters, le club, moi-même. Pendant longtemps, je n'ai pas beaucoup apporté à l'équipe, mais je me suis toujours souvenu que je devais être patient. En même temps, je comprenais ceux qui disaient que je n'avais rien montré alors que j'étais censé être exceptionnel" concède-t-il.

Gholizadeh monte tout de même en puissance : il comptabilise trois buts et trois assists cette saison, avec un match référence dans le choc contre le Legia Varsovie, face à qui il a été décisif à deux reprises : "L'un de mes matchs préférés en carrière jusqu'ici".

Pouvoir disposer d'une préparation complète cet été (il n'a plus été sélectionné avec l'Iran lors de sa deuxième déchirure au ménisque) lui a fait beaucoup de bien : "Les années précédentes, en juin, j'étais en stage avec l'équipe nationale et j'arrivais dans mes clubs un peu plus tard. Pour moi, ce qu'il s'est passé cet été a été une sorte de renaissance".