Même Pocognoli l'affirme : "L'interruption nous a bien aidés"

L'Union Saint-Gilloise a renversé une situation compliquée contre Charleroi. L'interruption de match n'explique pas tout mais Sébastien Pocognoli reconnaît qu'elle a joué un rôle.

Après la gifle subie à l'Antwerp, Sébastien Pocognoli voulait absolument éviter que l'USG s'enfonce dans une spirale négative. Et on a bien cru que c'était ce qui se dessinait, avec une Union franchement à la ramasse pendant 45 minutes. Mais le coach unioniste était très heureux de la réaction de son équipe.

"Charleroi a été plus dominant en première période, dans des conditions difficiles, sur un terrain difficile... Ils menaient logiquement", reconnaît Pocognoli. "Mais nous nous sommes servis de ce match à l'Antwerp. Là-bas, ça a été tendu et on a perdu de l'influx, ce qui nous a empêchés de réagir sur le terrain".

Pas de ça au Mambourg : "Nous sommes restés plus calmes, nous avons fait des ajustements. À la pause, j'ai aussi tenu à soutenir des joueurs qui n'étaient pas trop dans leur match. Je voulais voir comment cette équipe réagissait", continue le coach de l'USG, qui n'oublie bien sûr pas d'évoquer l'interruption du match.

"Bien sûr, l'interruption nous a été bénéfiques, je dois le dire. Le niveau a augmenté de notre part après ça. Le discours pendant cette pause, c'est que ça ne pouvait que nous être profitable, car eux étaient déjà dans le match et pas nous", pointe "Poco". "Nous avons évolué au niveau attendu en seconde période, je suis fier de notre réaction".

Une réaction qui s'est aussi dessinée via les changements de Sébastien Pocognoli, notamment l'entrée d'Alessio Castro-Montes. "Les joueurs montés au jeu ont amené exactement ce dont une équipe comme l'Union a besoin. Alessio a été blessé des semaines et n'était pas fit à 100%, l'équipe était rodée et il est resté patient. Il avait déjà fait un très bon match à Gand et ici il est décisif, j'en suis heureux".