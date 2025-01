Un coach de Pro League visé par un pétard, l'un de ses assistants blessé : "Notre sécurité est tout simplement en danger"

Les derbies anversois sont toujours des matchs à part. Celui de ce dimanche a une nouvelle fois été interrompu par des débordements.

Après avoir livré une prestation courageuse contre Anderlecht en Coupe, le Beerschot a plus encore redoré son blason en accrochant l'Antwerp, dans ce qui est pour les Rats le match de l'année. Malgré cela, Dirk Kuyt est ressorti du Kiel très énervé.

L'ancienne gloire de Liverpool est scandalisée par le comportement des supporters de l'Antwerp. Déjà pas avare en fumigènes à la montée des 22 acteurs, le parquage visiteur s'est rendu coupable de plusieurs jets de pétards.

🧨 Fan van #Antwerp gooit vuurpijl richting vak van #Beerschot, waar ook perstribune is. Pijl ketst af tegen een muur, maar een halve meter hoger en hij lag op/tussen publiek. #BEEANT pic.twitter.com/ERT2jTk66b — Jarno Bertho (@JarnoBertho) January 12, 2025

Un assistant touché

"Mon collègue Jonas De Roeck a fait tout ce qu'il pouvait pour que cela reste dans les limites, mais les supporters anversois sont tout simplement des lâches. Ils lancent des feux d'artifice dans les tribunes, et non pas dans les tribunes où siège le noyau dur, mais dans celles où sont les familles. C'est inacceptable" déplore Kuyt.

Et ce n'est pas tout : "Sur un corner, Thibaud Verlinden se fait lancer des briquets à la tête. "Un peu plus tard, je suis allé chercher mes joueurs auprès des supporters et un feu d'artifice m'a été lancé. Je n'ai pas été touché mais l'un de mes assistants est blessé à l'oreille. Notre sécurité est tout simplement en danger".

Depuis quelques semaines, la Pro League a montré qu'elle avait durci le ton en matière de débordements pyrotechniques. Les amendes infligées (on pense également à Charleroi) devraient être particulièrement salées.