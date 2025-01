Il avait sauvé Courtrai et a été bien mal remercié : Freyr Alexandersson relève un nouveau défi

Freyr Alexandersson avait fait des miracles la saison passée en évitant la culbute en D1B à un Courtrai qu'on croyait condamné. Licencié cette saison, l'Islandais va relever un défi plus prestigieux.

En décembre dernier, le KV Courtrai se séparait de son entraîneur Freyr Alexandersson (42 ans). Une petite surprise, car si les résultats n'étaient pas très bons, l'Islandais semblait mériter plus de crédit au Stade des Eperons d'Or après les miracles réalisés plus tôt dans l'année.

Arrivé en janvier 2024, Alexandersson a en effet réussi à ramener le KVK dans la course au maintien, avant de finalement éviter la descente via les barrages contre Lommel. Un exploit compte tenu de la situation dans laquelle était Courtrai, lors d'une saison particulière puisque 3 clubs de D1A pouvaient potentiellement descendre.

Avec des Kerels pas vraiment renforcés, si pas encore affaiblis, Alexandersson n'a pas pu éviter une entame de saison difficile. Son successeur, Yves Vanderhaeghe, ne présente pour le moment qu'un bilan de 1/12.

On ne pouvait donc que souhaiter à l'Islandais de se trouver un défi à la hauteur. Par moments cités à la tête de l'équipe nationale d'Islande, c'est bien dans un pays nordique qu'il rebondit. Freyr Alexandersson est devenu le nouvel entraîneur du SK Brann, où il signe jusqu'en 2027.

Brann a terminé second du dernier championnat de Norvège, et disputera donc l'Europe la saison prochaine. L'objectif de Freyr Alexandersson sera de se mesurer une fois de plus aux champions en titre, Bodo/Glimt. La saison norvégienne commence en mars prochain.